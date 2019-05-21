خديجة “فتاة الوشم” ..احتجاز واغتصاب ووشم والمحكمة تقرر في القضية

هبة بريس ـ بني ملال

قررت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، صباح يومه الثلاثاء 21 ماي، تأجيل أشغال محاكمة المتابعين في ملف خديجة ”فتاة الوشم” إلى تاريخ 25 يونيو المقبل لإعداد دفاع المتابعين.

وكانت المحكمة قد أطلقت سراح 3 متهمين، كانوا متابعين في ملف القضية، بعدما تنازلت الضحية خديجة، عن متابعتهم، وقدمت تنازلا كتابيا، يفيد ذلك، مبررة تنازلها بكون أن أحدهم هو من أخبر والدها عن مكان احتجازها، والثاني لم يعرضها للأذى، فيما قررت المحكمة منح أخ المتهم الرئيسي السراح المؤقت، لعدم ثبوت اَي أدلة تدينه، ليصبح بذلك عدد المتابعين في حالة اعتقال في ضوء هذا الملف، 11 متهما.ذ

وأوقف المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة، في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له.

ويواجه بعضهم تهما ثقيلة منها الإتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب، بحسب إبراهيم حشان محامي خديجة.

وبجانب التضامن والتعاطف اللذين حظيت بهما خيجة واجهت الاخيرة وعائلتها تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تحملها مسؤولية ما وقع.

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