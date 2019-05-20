سنة سجنا لوالد أحد معتقلي حراك الريف بسبب لايف فايسبوكي

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الاثنين 20 ماي بسنة سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها ثلاث ألف درهم في حق أحمد الشيبي، والد المعتقل زكريا الشيبي.

واعتقل أحمد الشيبي يوم الأربعاء 8 ماي 2019 بالحسيمة، بسبب لايف مباشر على صفحته بالفايسبوك، عبر عن تذمره من الأوضاع بالريف، ورفضه الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، ودافع على براءة معتقلي حراك الريف.

وتمت إحالته على النيابة العامة يوم الجمعة 10/05/2019 والتي قررت متابعته في حالة اعتقال، بعدما وجهت للمعتقل أحمد الشيبي تهم “التحريض على ارتكاب الجرائم، إهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية”.

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