بوليف: ملتزمون بتنفيذ مخرجات الاتفاق مع مهنيي النقل الطرقي

نُشر بتاريخ :  2019-05-20 - 17:45
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

في رده على الاتهامات التي وجهها له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بـ”عدم الالتزام بالوعود التي قدمتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لمهنيي النقل خلال آخر اجتماع جمع الوزارة بالهيئات المهنية لقطاع النقل”، أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف أن الوزارة ملتزمة بمخرجات اتفاقها مع مهنيي النقل، وأن القول بخلاف ذلك هو مجانب للصواب.

جاء ذلك، في معرض جواب له اليوم الاثنين، على سؤال حول “إصلاح منظومة النقل الطرقي للبضائع” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث شدد بوليف، على أن الوزارة ستحرص على تنفيذ عقد البرنامج الذي أعدته وفق مقاربة تشاركية، بعد تلقي مقترحات وملاحظات المهنيين لبلورة صيغة نهائية تستجيب لتطلعات هذه الفئة من المهنيين.

وأوضح كاتب الدولة، أن عقد البرنامج المذكور، تضمن أربع دعامات رئيسية و18 محورا، كما نص على عدد من التدابير والإجراءات الرامية لتأهيل قطاع نقل البضائع، وإعادة هيكلته، وفق الشروط التي تضمن تحقيق الحكامة والتنافسية والمهنية، مشيرا إلى أنه تم عرض المشروع على 51 هيئة مهنية ، حيث ستعمل الوزارة على الأخذ بملاحظاتهم لتنزيل عقد البرنامج الذي سيكون بمثابة الخطة الإستراتجية لإصلاح قطاع نقل البضائع

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

هؤلاء يستحقون التنويه والثناء خلال شهر رمضان .. 2 – عمال النظافة والبناء

لبنى أبروك – هبة بريس رمضان، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، شهر الصيام والقيا…