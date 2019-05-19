فضيحة : حشود من المواطنين يحضرون افتتاح مشروع “يوتوبر” والاخيرة “تلوح بالسلام من “الطوموبيل”

ل أ - هبة بريس

في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المنتقدين ل”بيع” عدد من السيدات لأسرار حياتهن الخاصة، وتفاصيل يومياتهن مقابل “دريهمات اليوتيب”، شهدت مدينة القنيطرة مساء أمس السبت، حدثا غريبا، أثار عدد من التساؤلات وطرح علامات استفهام جديدة.

ووفق فيديوهات منتشرة بموقع “انستغرام” و”فيسبوك”، فقد افتتحت أحد اليوتوبرز المغربيات مشروعا بمدينة القنيطرة، وسط احتفالات وحضور زميلاتها بموقع “الفيديوهات”، ومن وصفتهم ب”متتبعاتها”.

وحسب نفس الفيديوهات، فقد اختارت المعنية بالأمر، أن تطل على الحضور بسيارتها ، التي تحركت بها وسط عدد من المواطنين الذين احتشدوا لمقابلة “نجمة اليوتيب” ، هذه الأخيرة التي اكتفت ب”توجيه السلام لهم بيدها”.

تعامل المعنية بالأمر، اعتبره عدد من المتتبعين، متعجرف وغير لائق، حيث قال أحدهم:” مفهمتش هاد السيدة اللي دايرة هاد الحالة شنو كتقدم للبشرية، واش دكتورة ولا مهندسة ولا عالمة.. لا حول ولا قوة الا بالله”.

وأضاف آخر:”هاد لمغاربة عندهوم انفصام فالشخصية ، فالفيسبوك كيعايرو هادو اللي كيصورو لينا حياتهوم ورجالاتهوم وبيوت النعاس ديالهوم، ودابا غادين يشوفوها وهي كتعطيهوم فالسلام”.

وتابع معلق آخر:” فين السلطات فين المصالح المعنية، واش كاينة السيبة فالبلاد، اللي مالقات ما دير تقول للبنات اجيو تلاقاوني ويديرو الفوضى فالشارع ويعرقلو السير العام.. حشومة يكون هادشي فالمغرب”.

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