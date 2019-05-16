الحكومة تقنن جمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك

هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليوز 2015).

وقال بلاغ للحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك.

ويحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، وسحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، واستيراد وتصدير الأحجار النيزكية.

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