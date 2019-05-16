العثماني في ضيافة مجلس المستشارين للاجابة عن أسئلة السياسات العامة

هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ للمجلس، أن الجلسة تخصص لمناقشة موضوعي “سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي بالبلاد”، و”سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث الإدارة العمومية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ستنطلق في الساعة الحادية عشر صباحا.

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