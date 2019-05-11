سفير المملكة السعودية بالمغرب في ضيافة ”الحموشي“

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر متطابقة عن قيام سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري يوم الخميس بزيارة للمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، على عبد اللطيف الحموشب وذلك في مكتبه بالرباط.

وحسب ذات المصادر فقد تناولا الطرفين العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة .

ويشار إلى أن العلاقات المغربية السعودية، عادت إلى مسارها السابق بعدما مرت بفترة من التوتراتط وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، للمغرب ولقائه بالملك محمد السادس، في واحدة من أكثر السيناريوهات التي كانت مستبعدة في وقت سابق بسبب الخلافات التي كانت القائمة بين المغرب والسعودية.

وأعلن تركي آل شيخ خلال زيارته الشهر الماضي، عن الإسم الجديد الذي سيطلقه على دورة العام المقبل للبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون الدورة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة.

واعتبر عدد من المحللين أن الزيارة قد أعادت العلاقات إلى سكتها الطبيعية التي كانت عليها في وقت سابق، وطي الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.

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