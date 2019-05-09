رقم مميز لزياش رغم الاقصاء من دوري الأبطال

هبة سبور – وكالات

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أياكس أمستردم الهولندي ب 3 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الطرفين يوم أمس الأربعاء على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا.

وشهدت هذه المباراة تألق الدولي المغربي حكيم زياش الذي سجل هدف رائع في مرمى حارس توتنهام ليدخل بدلك تاريخ دوري أبطال أوروبا من بابه الواسع ويصبح ثاني لاعب مغربي يشارك ويسجل في مباراة نصف النهائي.

وكان المهدي بنعطية أول لاعب مغربي يسجل هدف في نصف النهائي وكان بقميص بايرن ميونيخ سنة 2015 بعدما سجل في مرمى برشلونة.

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