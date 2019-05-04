الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب.. اليونانية ساكاري تتوج بلقب الدورة ال19 على حساب البريطانية جوهانا

هبة بريس - و م ع

توجت اليونانية ماريا سكاري بلقب الدورة ال19 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي أقيمت بملاعب النادي الرياضي السككي بالرباط، من 27 أبريل المنصرم إلى 4 ماي الجاري، بعد فوزها على البريطانية جوهانا كونتا بجولتين لواحدة (2-6 و6-4 و6-1).

وواصلت سكاري (51 عالميا) عروضها القوية بعد إقصائها لحاملة اللقب البلجيكية ميرتينز من ربع النهاية، والبلجيكية الأخرى فان أوتفانك من نصف النهاية، واحتاجت لساعة و57 دقيقة، للإطاحة بمنافستها البريطانية، لتكون أول لاعبة يونانية تتوج باللقب منذ إحداث الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم سنة 2001.

وفي مسابقة الزوجي، كان اللقب من نصيب الثنائي الاسباني ماريا خوصي مارتينز وسارة سوريبيس تومو، بعد تفوقهما أمس الجمعة على الثنائي المكون من الجورجية أوكسانا كلاشنيكوفا والاسبانية جورجينا جارسيا بيريز بجولتين للاشيء (7-5 و6-1).

وكانت مارتينيز وسوريبيس قد تأهلتا للمباراة النهائية بعد فوزهما في دور نصف النهاية على الثنائي المكون من الأمريكية صابرينا سانتاماريا والشيلية أليكسا غواراشي بجولتين للاشيء (6-3 و6-1)، فيما بلغت كلاشنيكوفا وجورجينا المباراة النهائية عقب تفوقهما على الثنائي المكون من الرومانية أنا بوغدان والبلغارية إيزابيلا شينيكوفا بجولتين للاشيء (7-6 و6-3).

وعرفت الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم البالغة قيمة جوائزها 250 ألف دولار، والمدرجة ضمن منافسات الدوري الأوربي للاعبات المحترفات، مشاركة 64 لاعبة (32 في السبورة النهائية و32 في الإقصائيات) يمثلن 26 بلدا من القارات الخمس (أوربا وآسيا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا).

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