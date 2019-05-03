تارودانت : المجلس الاقليمي يتلكأ في توقيع اتفاقية ب44 مليون درهم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن المجلس الاقليمي لتارودانت، قد يفوت على شباب الاقليم صفقة تقدر ب 44 مليون درهم، متعلقة بإنشاء حوالي 55 ملعب قرب بجل مناطق الاقليم.

الاتفاقية التي يتلكأ المجلس الاقليمي بتوقيعها بعد حوالي ثلاث لقاءات مع ممثلي وزارة الشباب والرياضة، حيت كل مرة يتهرب المجلس من توقيع الاتفاقية المذكورة، بالرغم من أنه لن يساهم فيها بدرهم واحد، قد تكون رصاصة الرحمة على مجلس لم تنسجم بعد مكوناته، ولم يطرح أي برنامج للعمل، بل أن الوضع لا يعدو أن يكون سوى تكثل من الاعضاء، يحضرون دورات المجلس ويتناولون الوجبات، وكل واحد يذهب في إتجاه، بل أقل ما يمكن أن يقدم المجلس الاقليمي لتارودانت، الان هو استقبال مفتشين من مديرية وزارة الداخلية او من مجلس جطو، أما برنامج عمل فلا وجود له، مما يهدد ساكنة الاقليم بتعدد الازمات واستمرارها، خصوصا ان الساكنة مقبلة على موسم ساخن، وما يمكن ان تحتاج له من برامج للمجلس المذكور بهذا الخصوص.

فكيف سيتم نسج ثقة بين الساكنة والمجلس الاقليمي لتارودانت، وهو لم يقدر حتى على توقيع اتفاقية تهم شباب الاقليم عبر انشاء حوالي 55 ملعب قرب ومن ميزانية وزارة الشباب والرياضة.

وقالت مصادر عليمة، أن ملاعب شباب تارودانت، وبسبب المجلس الاقليمي وتخادله، سوف توزع على اقاليم اشتوكة وتيزنيت، فهل سيتحرك شباب الاقليم للتصدي لهذه الفضيحة الجديدة.

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