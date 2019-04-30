الدكالي يعطي انطلاقة خدمات المصلحة الجديدة للمستعجلات بمستشفى الرازي بسلا

هبة بريس

أعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، يومه الثلاثاء 30 أبريل 2019 انطلاقة خدمات مصلحة المستعجلات الجديدة بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، والتي رصدت لها كلفة إجمالية تقدر بحوالي 13 مليون درهم، تشمل أشغال البناء والمعدات والتجهيزات البيوطبية اللازمة، وذلك من أجل الرقي بمستوى التدخلات الطبية الاستعجالية الخاصة بالأمراض العقلية.

وتتكون هذه المصلحة الجديدة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 33 سريرا، من وحدتين؛ الأولى خاصة بالرجال، والثانية خاصة بالنساء.

كما تشتمل على 19 غرفة، وغرفتين للحماية، و3 قاعات للعلاجات، و5 مكاتب للاستشارات الطبية، وقاعة متعددة الاختصاصات، وقاعة للحراسة، وقاعة للانتظار، وقاعة للاجتماعات، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مقصف وقاعتين للراحة خاصة بالمهنيين.

ومن خصوصيات هذه المصلحة الجديدة التكفل فقط بالحالات الاستعجالية الخاصة بالطب العقلي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار مشروع المؤسسة الاستشفائية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، والذي يستجيب لما جاء في مخطط الصحة 2025، حيث تم وضع محور خاص بتحسين وتجويد الخدمات الصحية بالمستعجلات في المؤسسات الاستشفائية التابعة لهذا المركز.

كما أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي وزارة الصحة إلى توفير الرعاية الجيدة والكافية للمصابين بالأمراض العقلية، مع احترام حقوقهم في صون كرامتهم، إلى جانب تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.

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