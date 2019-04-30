الاطباء يعلقون إضرابهم ويسعفون ضحايا فاجعة أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في خطوة تكشف عن سمو الضمير المهني، التحق عدد من الاطباء العاملين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل إسعاف ضحايا ” الرغيف الاسود” في فاجعة انقلاب حافلة نقل العاملات الصناعيات بحي انزا شمال أكادير.

وأضافت مصادرنا، أن الحادث صادف دخول أطباء القطاع العام في إضراب وطني اليوم الثلاثاء، لكن المسؤولية الانسانية، دفعت بالأطباء المضربين بالالتحاق بأقسام تخصصاتهم، من أجل تقديم الاسعافات الضرورية للمصابين.

وقالت مصادر عليمة، أن اغلب المصابين استفادو من الاسعافات ، فيما بقي حوالي أربعة سيدات وسائق الحافلة، بقسم العناية المركزة، بسبب اصابتهم بكسور وجروح متفاوتة الخطورة.

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