المكفوفون للحكومة: دخل يضمن العيش الكريم او الموت

هبة بريس ـ الرباط

هددت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، بـ ” دخولها في احتجاجات نوعية لم يسبق لها مثيل في البلاد، لوضع حد لمعضلتهم التي يعيشونها وشعارهم فيه الموت أو الانتصار، في سبيل مطلبهم الرامي لوظيفة، أو دخل يضمن العيش الكريم”.

وجاء في المراسلة التي وجهها المكفوفون الى رئيس الحكومة، : ” لم نعد نبالي، ولا شيء لدينا نخسره بعد كل ما عشناه من ذل وإهانة وإقصاء وتهميش”.

واتهم المكوفوفون الحكومة، “بتملص من الوعود، ونهجها سياسة القمع والهروب إلى الأمام” قبل ان تشير التنسيقية بالقول ” فشلكم أنتم أيها البرلمانين ممثلي الأمة اللذين كنتم وسطاء في الملف، وزعمكم أنه سيتم إدماج المكفوفين جميعهم في التوظيف خلال هذه السنة، بناء على قانون المالية الذي خصص 200 منصب وتطبيق نسبة 7% من مجموع المناصب في الوظيفة العمومية”.

وتابعت التنسيقية ” لﻷسف الشديد كنتم مجرد مخدر استعملته الحكومة المغربية اتجاهنا لاحتواء الوضع أثناء اعتصامنا بسطح وزارة التضامن”.

وأضافت التنسيقية ذاتها، “لقد أشرفنا على منتصف العام وصرفت الميزانية لكل قطاع؛ ومر تاريخكم المزعوم للإعلان عن المباراة المهزلة التي لا تخدم سوى مصالحكم لتعينوا في مناصبها من شئتم تكريسا للحزبية والزبونية المتجذرة في أعماقكم”.

وشدد المكفوفون المغاربة على أنهم على “يقين أن الحكومة المغربية والبرلمانين لن يرفعوا ظلم وإقصاء عنهم، ساهموا في دوامهما لأعوام طويلة على أعضاء التنسيقية والمكفوفين ككل».

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