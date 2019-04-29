لمهاشي: الأحرار ملك لجميع المغاربة و هموم المواطن

هبة بريس- القنيطرة

قال عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة، إن “حزب الأحرار ملك لجميع المغاربة، احتضنه المواطن وبوأه منذ سنوات مراكز متقدمة داخل المشهد السياسي الوطني والإقليمي، رغم الأصوات التي حاولت ولا تزال النيل من رصيده النضالي”.

وأضاف المهاشي، خلال لقاء الأربعاء الأول من سلسلة لقاءات “أربعاء الشبيبة” التي أطلقتها منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة بالمقر الإقليمي للحزب بالقنيطرة، أن “وزراء الحزب بالحكومة يقومون بعمل جبار وعلى رأسهم الرئيس عزيز أخنوش مقدمين في ذلك صورة مشرفة للحزب”، معتبرا أن “العمل الحزبي يرتكز على العطاء والبذل أولا” وفق تعبير المهاشي.

ضيف اللقاء الافتتاحي لـ”أربعاء الشبيبة”، الذي كان يجيب على تدخلات أعضاء شبيبته بالجهة، أكد أن “الحزب بمدينة القنيطرة يولي أهمية كبرى للعمل المؤسساتي وهو ما جسده عبر التنظيمات الموازية للحزب من مرأة، وشبيبة، وحمامة، وطلبة.. الذين يشتغلون بشكل متكامل مع المكتب المحلي والإقليمي”، داعيا الحضور إلى الانخراط في المسار النضالي الذي اختاره الحزب من داخل الهيئات الحزبية.

وتساءل المهاشي عن جدوى العمل السياسي والحزبي إن لم يتأسس على قضايا وهموم الوطن داعيا الحضور إلى ضرورة “الاهتمام بالجانب التواصلي والعمل الميداني عبر تأسيس الجمعيات وإعطاء الأولوية للقضايا التي تشغل بال المواطنين” على حد قوله.

يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة اشتغل منذ مدة على تأسيس مجموعة من الهيئات الموازية، حيث يتوخى ضمان حضور ميداني يؤهله لأن يكون واحدا من الأحزاب المنافسة بقوة على عدد من التمثيليات الانتخابية على صعيد منطقة الغرب.

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