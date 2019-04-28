“علال البصراوي” ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

هبة بريس ـ خريبكة

حصل الأستاذ علال البصراوي على شهادة الدكتوراه حول موضوع: “الحقوق الإنسانية للنساء في ضوء الدستور ومدونة الأسرة”، بميزة مشرف جدا والتوصية بالنشر.

وقد أشرف على مناقشة أطروحة الاستاد علال البصراوي،التي جرت بجامعة الحسن الاول بسطات، يوم السبت 27 من ابريل الجاري، لجنة مكونة من د عبد الحليم النوري رئيسا ، د الامراني زنطار مشرفا،د النقيب عبد الله درميش،د سعيد خمري ،د عزيز خمريش، ود محمد المودن.

والدكتور علال البصراوي هو محام بهيئة خريبكة، وفاعل سياسي وجمعوي وحقوقي، وشغل مهام رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال – خريبكة .

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