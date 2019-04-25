الحكومة تمرر 10 تعيينات جديدة في مناصب عليا

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 25 ابريل الجاري، على 10 مقترحات تعيينات جديدة، في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

حيث تم تعيين على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

– رضوان الزهيري في منصب المفتش العام؛

وبوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء:

– سميرة الحوات في منصب مدير وكالة الحوض المائي لسبو بفاس؛

– عبد الرحمان محبوب في منصب مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس بالرشيدية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

– عبد الماليك أعويش في منصب عميد كلية الشريعة بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

– محمد ابن التهامي في منصب عميد كلية العلوم بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

– عمر الطواب في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

– حسن الركيك في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة – جامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

– محمد شفيق الإدريسي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة– جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

– علي صديقي في منصب المدير العام للصناعة؛

وبالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

– محمد السعيدي في منصب مدير التعاون الدولي.

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