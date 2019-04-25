الأمن يفك لغز إختفاء 3 فتيات بالقصر الكبير دفعة واحدة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، من فك لغز اختفاء 3 تلميذات يدرسن بالمستوى الاعدادي بالمدينة دفعة واحدة، وذلك بعد تقدم أسرهن بالتبليغ عن اختفائهن.

وذكرت مصادر محلية، أن الأمن عثر على الفتيات الثلاث عند فتاة أخرى تقطن لوحدها في القصر الكبير، وتبين أن المختفيات توجهن إليها لقضاء فترة المساء.

وأضافت ذات المصادر، أن الفتيات الثلاث اجتمعن مع الرابعة في مقهى للشيشا، وهو ما يشير إلى احتمالية اختفاء التلميذات الثلاث لتعاطي الشيشا.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، في الوقت الذي أصرت أسر التلميذات الثلاث على إجراء الخبرة الطبية على أبنائهن خوفا من تعرضهن لاعتداء جنسي.

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