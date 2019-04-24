الفزازي: عيد المرأة والأم وعيد الحب تفاهات !!

نُشر بتاريخ :  2019-04-24 - 22:29
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هبة بريس ـ الرباط

انتقد نشطاء مغاربة الشيخ السلفي محمد الفيزازي بعد وصفه لأعياد المرأة، عيد الأم عيد الحب بالتفاهات .

وقال الفيزازي في ذات تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك :”يضحكون على النساء بالتفاهات: عيد المرأة، عيد الأم عيد الحب… ثم يجعلون منها بضاعة مزجاة على قارعة الطريق.”

واعتبر الشيخ السلفي أن “احترام المرأة وصون كرامتها وتعليمها والرفع من شأنها وعدم استهلاك أنوثتها والانتهاء عن تأثيث المحلات التجارية والمكاتب بحسنها، والكف عن امتصاص دمها وعرقها في مصانع الشقاء وحقول الكدّ… أعظم بكثير وأشرف لها وللمجتمع من يوم عابر يسمونه عيدا ضحكا على الدقون.”

تدوينة الاخير جرت عليه انتقادات واسعة اذ اعتبره البعض شخصا متناقضا مع نفسه من جهة، ومتناقضا بين خطاباته التي يدعي فيه احترام المرأة وممارسته على أرض الواقع.

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