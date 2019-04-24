بعد 40 سنة من الانتظار .. عامل الحاجب يطوي مشكل تمليك السكان بمنازلهم

ع محياوي – هبة بريس

أشرف يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري بمقر العمالة، عامل إقليم الحاجب ” زين العابدين الأزهر “، على عقد لقاء موسع مع جميع المسؤولين بمختلف الوزارات الحكومية، وكان محور الجلسة هو طي مشكل تمليك سكان الأحياء الناقصة التجهيز لمنازلهم، وهو المشكل الذي طال عن مدة 40 سنةمن الانتظار دون إيجاد حل مناسب لهذا الملف الذي يعيق التنمية بمدينة الحاجب.

اللقاء حضره كل من الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والمندوب الإقليمي لأملاك الدولة والمدير الإقليمي للسكنى وسياسة المدينة وباشا الحاجب وباشا عين تاوجطات ورئيس قسم التعمير والبيئة بالعمالة ورئيسي جماعتي الحاجب وعين تاوجطات، والمدير الإقليمي لشركة العمران ورؤساء الجمعيات السكنية للأحياء المعنية.

المسؤول الإقليمي قال في بداية اللقاء أننا نستبشر خيرا بعد هذا التوقيع النهائي وتوصلنا بقرار التسوية العقارية لحيي “الشيبة” و “عين سيحند” وهي أحياء قديمة جدا ومكتظة بالسكان، وكذلك أطلعنا من طرف مسؤولي أملاك الدولة المالكة للأراضي القائمة عليها الأحياء الناقصة التجهيز المعنية بمدينة الحاجب، أن حي أيت اسعيد في المراحل النهائية من التوقيع.

وأضاف ذات المتحدث، أن عملية تمليك السكان لمنازلهم هي التنمية والأمان والإطمئنان، مما سيجعل الأسر بالعناية أكثر والمحافظة على أملاكهم، وستعطي هذه العملية دفعة قوية في إنجاز مشروع تأهيل هذه الأحياء بالتجهيزات الأساسية التي تنعدم فيها، وبالتالي توفير سكن لائق للسكان وهذا سيسرع في تأهيل المدينة برمتها .

من جهته قال المدير الجهوي لأملاك الدولة ، أنه “انطلاقا من الحق في السكن الذي يعتبر من بين الحقوق المنصوص عليها في القوانين الدولية، ومواكبة عامل الاقليم شخصيا وبشكل يومي مع مصالحنا، مكنت من الإسراع في إخراج القرار النهائي لبعض الأحياء وأخرى في المراحل الأخيرة من التوقيع”، وهو الأمر الذي سيمكن السكان من ولوج مساكنهم

، وهذه العملية ستشكل قاطرة حقيقية للتنمية في مختلف أبعدها الاقتصادية والإجتماعية على حد تعبيره ، وتندرج ضمن الآليات العملية التي ستساهم في تجديد النسيج العمراني والتأهيل الحضري بالمدن.

رئيس جماعة الحاجب ، بدوره نهوه بمجهودات عامل الاقليم الذي يرجع له الفضل في طي هذا الملف بعد 40 سنة من المعاناة ، رغم اشتغالنا على قدم وساق طيلة هذه المدة لم نتمكن من فك لغز هذه القضية التي طالها العكس من طرف المسؤولين خاصة بإدارة الأملاك المخزنية.

وأضاف ذات المتحدث ، أنه كانت تنقصنا تجربة العامل زين العابدين الأزهر، ونحن فخورون به، وبفضله تمكنا من تسلم قرار التسوية النهائية لحيي الشيبة وعين سيحند وأيت اسعيد 2 في الأسابيع القليلة المقبلة يصل دورها في التوقيع، بالإضافة إلى حي الثمانينات، وهذا تزامن مع انطلاق تأهيل العيون المتواجدة بالمدينة .

رئيس جمعية أيت اسعيد 2 للتنمية البشرية بالحاجب، جمال أوحادة، قال، أعتبر حل هذا المشكل بالمفاجأة الكبيرة وقرار تمليك مساكننا مفخرة لأسرنا، وفي السابق خضنا العديد من الوقفات الإحتجاجية أمام مقر العمالة ، بدون جدوى و سياق كلامه نوه بعامل الاقليم على ما بدله من جهد بفضل خبرته وتجاوبه مع الساكنة بحل المشكل بدون احتجاج .

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