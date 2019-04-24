الONCF: البراق ينقل قريبا المسافر المليون والأخير سيحصل على هدية شكر

هبة بريس – الرباط

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية على أن القطارات الفائقة السرعة ”البراق” عرفت إقبالا كبيرا والذي سيمكنها من تحقيق إنجاز جديد من خلال نقل المسافر المليون.

وكشف البلاغ أنه و”بفضل المفهوم الجديد للسفر والمزايا العديدة والعروض الجذابة والتنافسية التي يقدمها البراق (تقليص كبير في مدة السفر وتوفير المساعدة وتجويد الخدمات بالمحطات وتأمين راحة متميزة بالقطارات ودقة ملحوظة في المواقيت)، استطاع هذا القطار أن يغري العديد من المسافرين ويقنعهم لتبنيه كوسيلة مفضلة لتنقلاتهم سواء لأغراض مهنية أومن أجل المتعة والترفيه“.

وأضاف البلاغ أنه و”للاحتفال برمزية نقل المسافر المليون عبر قطار ”البراق”، سينظم المكتب خلال الأسبوع المقبل، احتفالات بالمحطة الجديدة الرباط –أكدال التي ستعرف العديد من المفاجآت والأنشطة لفائدة الزبناء والزوار خلال هذا اليوم الاحتفالي“.

وتجدر الإشارة إلى أن التعرف على المسافر المليون سيتم من خلال النظام المعلوماتي للتسويق، الذي سيكشف بشكل أتوماتيكي عن عملية شراء التذكرة المليون.

وللتذكير، فإن جميع قنوات البيع معنية بهذه العملية من شبابيك التذاكر بالمحطات والموزعات الآلية للتذاكر ومواقع المكتب للاقتناء الرقمي. وسيحصل الفائز المحظوظ على هدية شكر عن اختياره لقطارات ”البراق”.

وختم البلاغ بدعوة الزبناء ل”مضاعفة حظوظهم للظفر بصفة المسافر المليون، عبر تكثيف عمليات اقتناء تذاكر السفر على متن قطار ”البراق ” ومتابعة مستجدات هذا الحدث عبر مواقعه الرسمية للتواصل الاجتماعي“.

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