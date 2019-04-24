الملك يبرق “الكوميدي” الذي انتخب رئيسا لاوكرانيا: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي بمناسبة انتخابه رئيسا لأوكرانيا.

وعبر الملك محمد السادس في هذه البرقية عن أحر التهاني لزيلينسكي “على الثقة التي حظيتم بها من قبل الشعب الأوكراني، والتي لنا كامل اليقين أنها ستكون خير حافز لكم لتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار”.

وأعرب جلالته بهذه المناسبة عن ارتياحه “لمستوى علاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا مع فخامتكم من أجل تعزيز التعاون البناء بين بلدينا وتوسيع مجالاته، لما فيه صالحهما”.

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