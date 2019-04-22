ندوة : الدعوة الى تكوين سفراء شباب من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا حوالي 50 شابا وشابة يمثلون العديد من الجمعيات المدنية المهتمة بقضية الصحراء المغربية، يوم أمس الأحد 21 ابريل الجاري، بورزازات، المشاركون في الندوة الختامية لفعاليات الأكاديمية الجهوية الثانية لتكوين السفراء الشباب في قضية الصحراء المغربية، على ضرورة تكوين جيل يترافع بشكل جيد عن القضية الوطنية، داعين إلى الإبداع في تقديم الأفكار التي من شأنها تعزيز المواقف المغربية في هذا المجال.

الايام الثلاثة من عمر الندوة العلمية التي كانت أحد محاورها “المدخل الثقافي في الترافع عن القضية الوطنية”، شدد من خلالها المتدخلون المشاركون ، على ضرورة الاعتماد على التأطير من أجل تكوين فئات شبابية قادرة على الترافع الحقيقي عن القضية الوطنية.

واعتبر هؤلاء أن الثقافة مدخل جيد للتعريف بالديناميات الجديدة التي تشهدها الأقاليم الصحراوية، مؤكدا على ضرورة انخراط جميع المثقفين إلى جانب الفاعلين السياسيين في التعريف بعدالة القضية الوطنية.

فعاليات الأكاديمية الجهوية الثانية لتكوين السفراء الشباب في قضية الصحراء المغربية، التي احتضنتها مدينة ورزازات، أشرفت عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع المنظمة المغربية للشباب، وذلك تحت شعار “إذكاء الحس المعرفي للشباب رهان كسب عدالة الصحراء المغربية”.

وناقش المشاركون في هذا الملتقى محاور تهم “قضية الصحراء المغربية ومسار المفاوضات الأممية”، و”اتفاقية الصيد البحري والفلاحي”، و”وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف”. كما نظمت ورشتان حول “الترافع الرقمي، التغطية الإعلامية، إعداد المقالات الصحفية وتقنيات المناظرة وكسب التأييد”، و”إدارة نوادي الصحراء بالمؤسسات التعليمية”.

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