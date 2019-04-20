عطوان :” الرئيس الموريتاني اعترف ان القوى الكبرى لاتريد قيام دولة تفصل بلاده والمغرب “

هبة بريس – الرباط

افادت مصادر متطابقة ان أن الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان قال إنه التقى الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، وأن هذا الأخير قال له معلقا على نزاع الصحراء: “الغرب والولايات المتحدة وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمغرب جغرافيا، وهنا تكمن المعضلة، وكل ما تسمعه خارج هذا الإطار غير صحيح”.

ونشر عبد الباري عطوان مقتطفات من حوار أجراه مع الرئيس الموريتاني، الذي تضمن في إحدى محاوره قضية الصحراء. وكتب عطوان: “لا يُمكن أن نلتقي رئيسًا موريتانيًّا دون أن نسأله عن جيرانه الشماليين (المغاربة) وقضيّة الصحراء، وفاجأني بالقول “الغرب، والولايات المتحدة وأوروبا لا يريدون قيام دولة تفصل بين موريتانيا والمغرب جُغرافيًّا.. وكل ما تسمعه خارج هذا الإطار غير صحيح”.”

تصريحات رئيس دولة موريتانيا، التي شاركت في المائدتين المستديرتين حول الصحراء رفقة الجزائر والمغرب والبوليساريو، تثبت مرة أخرى أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مقتنعين جميعا بأن مطالب الإنفصال التي ترفعها البوليساريو بدعم من الجزائر، غير واقعية، وبأن القوى الدولية مقتنعة بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والذي وصفته قرارات مجلس الأمن والولايات المتحدة بـ ”المقترح الواقعي والجدي والقابل للتطبيق.”

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