اكادير : عبد الكريم الشافعي رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة

هبة بر يــــــس

أسفرت نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم، الجمعة، في إطار تجديد هياكل الودادية الحسنية للقضاة عن انتخاب الأستاذ عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية على صعيد الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير.

وجرت هذه الانتخابات بمقر محكمة الاستئناف بأكادير أسفرت أيضا عن انتخاب الأستاذ إدريس شداد، المستشار بالمحكمة نفسها ، نائبا له، حيث حصل كلاهما على إجماع المشاركين في هذا الاستحقاق الانتخابي المهني الذي شارك فيه 146 من القضاة والمستشارين.

وكانت عملية انتخاب المكاتب الجهوية، قد جرت من قبل بمختلف المحاكم التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بأكادير، إلى جانب عقد الجموع العامة التي انتخب بموجبها القضاة الذين سيمثلون زملائهم، على صعيد الدائرة الاستئنافية لأكادير، في المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة.

وقد اسفرت سفرت هذه الانتخابات عن النتائج التالي :

1 ـ محكمة الاستئناف بأكادير :

بالنسبة للجمع العام ، تم انتخاب الأساتذة عبد السلام الراجل (48 صوتا) ، و عزام الرحالي (48 صوتا) ، وابراهيم أوجيك(46 صوتا).

أما بالنسبة للمكتب الجهوي، فقد تم انتخاب الأساتذة العربي حميدوش (45 صوتا)، وبوشعيب رياض (38 صوتا) ، و بوعزة العكري (38 صوتا).

2 ـ المحكمة الابتدائية بأكادير :

بالنسبة للجمع ، انتخب الأساتذة توفيق لام (30 صوتا) ، و المصطفى النجدي (29 صوتا). أما بالنسبة للمكتب الجهوي فتم انتخاب الاستاذين عبد الوهاب وهاب (31 صوتا)، و نور الدين اشنين (29 صوتا).

3 ـ المحكمة الابتدائية بإنزكان :

بالنسبة للجمع العام ، انتخب الأساتذة عز الدين الخو ومحمد حبشان والحسين محترم بالإجماع . أما بالنسبة للمكتب الجهوي فقد انتخب كل من الاستاذين حسن تيسير ، وصادق عبد السلام ، حيث حصل كل واحد منهما على 18 صوتا.

4 ـ المحكمة الابتدائية بتارودانت :

بالنسبة للجمع العام ، تم انتخاب الأستاذين عبد الكريم دوالطيب ، وعبد الكبير الباز بالإجماع . بينما انتخب كل من الأستاذين

محمد لعتيك (18 صوتا) ، وعبد الله بادة( 14 صوتا) ، بالنسبة للمكتب الجهوي.

5 ـ المحكمة الابتدائية بتيزنيت :

بالنسبة للجمع العام، انتخب الأستاذ حسن موزريك بالإجماع. أما بالنسبة للمكتب الجهوي فتم انتخاب الاستاذين جمال اليماني ومصطفى فارس بالإجماع أيضا.

6 ـ المحكمة الابتدائية بكلميم :

بالنسبة للجمع العام ،انتخب الاستاذ كمال محرر بالإجماع. كما انتخب بالإجماع كل من الأستاذين محمد مهنا وسعيد العمري بالنسبة للمكتب الجهوي.

7 ـ المحكمة الابتدائية بطانطان:

بالنسبة للجمع العام ، انتخب الاستاذ محمد ايت هماد بالإجماع. وبالإجماع أيضا انتخب كل من الأستاذ هشام الحسني و الأستاذ حسن بولمغارس بالنسبة للمكتب الجهوي .

8 ـ المحكمة الابتدائية بطاطا :

بالنسبة للجمع العام، انتخب الاستاذ عثمان الخضاري بالإجماع. أما بالنسبة للمكتب الجهوي فقد انتخب بالإجماع أيضا كل من الأستاذين محمد النعومي و هشام بوحامد .

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