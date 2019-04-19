صحة القرب تتعزز بخلق مركزين صحيين بمدينة الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

تعززت البنية التحتية للمرفق الصحي بإقليم الجديدة، بمركزين صحيين في عاصمة دكالة، يندرجان في إطار صحة القرب التي تنهجها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية بالجديدة، وكذا، في إطار تكريس الاهتمام الخاص الذي توليه السلطة الترابية الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، الذي عرفت بداية ولايته خلق “مستشفى النهار” في قلب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، والذي يحظى بشكل متواصل، على غرار المراكز الصحية بالإقليم، للزيارات الميدانية التي يقوم بها عامل الإقليم، بغية الوقوف عن كثب على الوضع الصحي وعلى الخدمات الصحية التي يستفيد منها المواطنون.

هذا، وكانت، صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2019، انطلاقة العمل في المركزين الحضريين، الكائنين بدوار الغزوة وحي المطار بمدينة الجديدة، حيث أشرف على تدشينهما عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، الذي كان مرفوقا بوفد ضم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالجديدة، الدكتور جلال اصباغي، ومدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس، الدكتور محمد رضا، ورئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بإقليم الجديدة، الدكتور رضوان بوصافي، إلى جانب السلطات الإقليمية والمحلية، والمنتخبين، وشخصيات مدنية وعسكرية.

وحسب مصدر مسؤول، فإن المركز الصحي الحضري مستوى 1 الغزوة، كانت الغايات من إحداثه تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تخفيف الضغط على المراكز الصحية المجاورة، وتحسين الخدمات العلاجية.

وستستفيد من الخدمات الصحية في هذا المركز الصحي الحضري، ساكنة يبلغ تعدادها 29468 نسمة، موزعة بمدينة الجديدة على 9 أحياء سكنية هي: حي النجد 1، حي النجد 2، حي السلام، تجزئة هبة، تجزئة ياقوت، تجزئة الغزوة، حي الغزوة، حي صهريج الماء، وحي رياض السلام.

ويتكون الطاقم الطبي المشرف على هذا المركز الصحي طبيب في الطب العام، وممرضتان، سيعملون على توفير الخدمات الصحية التالية: الفحوصات الطبية، الفحوصات الشبه الطبية، مراقبة صحة الأم والطفل، الصحة المدرسية، التكفل بالأمراض المزمنة، التوعية الصحية، والمراقبة الوبائية.

وبالنسبة للساكنة المستهدفة بالبرامج الصحية، فقد حددت على الشكل التالي: 454 من المواليد المرتقبة، 427 طفلا أعمارهم دون السنة، 1874 طفلا دون 5 سنوات، و7792 من النساء في سن الإنجاب.

هذا، فإن المركز الصحي الحضري مستوى 1 الغزوة، قد تم إنجازه من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، بشراكة مع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. ويتكون من قاعتين للفحص الطبي، وحدة صحة الأم والطفل، قاعة للعلاجات، صيدلية، ومرافق أخرى.

وقد توزعت تكلفة هذا المشروع ما بين 251360 درهم خصصت للتأهيل، و250000 درهم خصصت للتجهيز.

أما بالنسبة للمركز الصحي الحضري مستوى 2 حي المطار، فقد تم تشييده بدوره من أجل الغايات نفسها المشار إليها أعلاه، والتي هي تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، تخفيف الضغط عن المراكز الصحية المجاورة، وتحسين الخدمات العلاجية.

وستستفيد من خدمات هذا المركز الصحي الحضري، ساكنة يبلغ تعدادها 27729 نسمة، موزعة بمدينة الجديدة على 14 حيا سكنيا هي: أرض أولاد الضحاك، درب لاحونة، دوار الحاج عباس، حي الأمال، سوبريجة، تجزئة النورس، تجزئة النخلة، ملك الشيخ، حي الأطر (OCP)، حي 240 (OCP)، حي المطار، حي النسيم، تجزئة أناس، وسانية المراقب.

ويتكون الطاقم الطبي المشرف على هذا المركز الصحي طبيب في جراحة الأسنان، طبيبان في الطب العام، و4 ممرضين ، سيعملون على توفير الخدمات الصحية التالية: الفحوصات الطبية، فحوصات الفم والأسنان، الفحوصات الشبه الطبية، مراقبة صحة الأم والطفل، الصحة المدرسية، التكفل بالأمراض المزمنة، التوعية الصحية، والمراقبة الوبائية.

وبالنسبة للساكنة المستهدفة بالبرامج الصحية، فقد حددت على الشكل التالي: 428 من المواليد المرتقبة، 402 طفلا أعمارهم دون السنة، 1764 طفلا دون 5 سنوات، و7332 من النساء في سن الإنجاب.

المركز الصحي الحضري مستوى 2 حي المطار، تم إنجازه من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة، بشراكة مع الوكالة العامة العقارية. ويتكون من قاعتين للفحص الطبي، وحدة صحة الفم والأسنان، وحدة صحة الأم والطفل، قاعة للعلاجات، صيدلية، ومرافق أخرى.

وقد توزعت تكلفة هذا المشروع ما بين 1500000 درهم خصصت للبناء، و500000 درهم خصصت للتجهيز.

هذا، وتتوزع التجهيزات كالتالي: وحدة كاملة لطب وجراحة الأسنان، تجهيزات التعقيم، تجهيزات العلاجات، تجهيزات أخرى خاصة بالفحص، وأخرى خاصة بالتوعية الصحية.

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