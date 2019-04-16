برلمانية لأمزازي ..مارد فعلكم لو تدخل الأمن وأنتم تحتجون أمام ليسي “ديكارت”؟

هبة بريس ـ الرباط

انتقدت المستشارة البرلمانية رجاء كساب، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، ما أقدم عليه الوزير أمزازي معتبرة في كلمة لها أن “جلسة الحوار يجب أن تستحضر فيه المصلحة الوطنية للوطن، والحال أنكم غبتم عن جلسة الحوار وذهبتم لمهرجان أو شئ من هذا القبيل”. وفق تعبيرها.

وحول تعنيف الاستاذة المتعاقدين واجهت البرلمانية أمزازي بالقول: “كيف كان سيكون موقفكم إذا تدخل الأمن وأنتم تحتجون أمام ليسي (ديكارت)؟!”. في إشارة إلى وقفة احتجاجية كان سعيد أمزازي قد شارك فيها قبل أن يعين وزيرا للتربية الوطنية، محتجا على غلاء مصاريف إحدى مدارس البعثات الأجنبية حيث تدرس بناته.

و اتهمت رجاء كساب الوزارة باللجوء إلى “البريكولاج” في ما يتعلق بتدبير الأزمة التي تخبط فيها قطاع التعليم بسبب خوض الأساتذة المتعاقدين لإضرابات وطنية، مشيرة إلى أنه تم اللجوء إلى أساتذة من القطاع الخاص وأساتذة من جمعيات، ما يهدد جودة التعليم .

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