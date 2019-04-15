تارودانت : طائر ” حسون” في خطر بسبب شبكة متخصصة في اصطياده

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” عن وجود شبكة متخصصة في اصطياد طائر ” حسون ” تنشط بعدد من مناطق اقليم تارودانت خصوصا بمنطقة هوارة، وعبر عدد من المهتمين بشأن البيئي، عن قلقهم الشديد جراء ما وصفوه بالانتشار المفضوح لظاهرة صيد وتهريب طائر الحسون المعروف في الأوساط المحلية ب “سطيلة”.

وأكدت مصادر مطلعة أن بعض الجماعات القروية والمناطق التابعة للملك الغابوي بأولاد تايمة أصبحت تعرف حركية واسعة من طرف بعض العصابات التي تضم أشخاصا من ذوي السوابق العدلية الذين يقومون بممارسة صيد طائر الحسون واحتجازه والاتجار فيه، حيث أكدت ذات المصادر أن الطائر الواحد يتم بيعه على الصعيد المحلي بثمن يتراوح بين 40 و50 درهم ويصل ثمنه في مدينة الدار البيضاء إلى حوالي 200 درهم ويصل إلى 1000 درهم في مدينة وجدة حيث يتم التنسيق مع شبكات متخصصة في تهريبه في اتجاه الجارة الجزائر.

تجدر الإشارة أن طائر الحسون يعتبر من بين الأنواع التي يمنع صيدها حسب قانون القنص حيث يصنف من بين الأنواع المحمية عالميا والمهددة بالانقراض.

الوضع يستدعي من الجهات المسؤولة التدخل العاجل من أجل الحد من ظاهرة صيد طائر الحسون الذي تزخر به المنطقة والعمل على إجهاض كل المحاولات التي تستهدف وتهدد المحيط الحيوي بالمنطقة.

وقد قامت ” هبة بريس” بجولة بعدد من ضيعات هوارة، وقد عاينت تواجد أشخاص يحملون ” أقفاص” حديدية، يتحركون على متن دراجات نارية وهوائية بين الضيعات خصوصا بدائرة اولاد التايمة بحثا عن هذا الطائر.

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