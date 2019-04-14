السينما تجمع “مارفل” و” كوكا كولا” بالمغرب لتقديم تجربة فريدة

اختارت كل من “مارفل” وشركة” كوكاكولا ” منح الجمهور تجربة فريدة لأول مرة في المغرب مرتبطة بالفن السابع وبسلسلة أفلام الابطال الخارقين.

فبمناسبة عرض الفيلم الحدث الجديد لاستوديوهات مارفل في السينما، المنتقمون: نهاية اللعبة AVENGERS: ENDGAME يوم 26 أبريل المقبل، تشاركت كوكا كولا بدون سكر مع مارفل لتمكين الجمهور من عيش تجربة فريدة ومشوقة من خلال توفير عرض غير مسبوق بالمغرب.

وفي هذا الصدد قالت إيمان بلمجدوب، مديرة التسويق لكوكاكولا المغرب: « كوكاكولا ومارفل يتقاسمان نفس الإرادة والرغبة في الابتكار ويتقاسمان عالما يلتقي فيه الأجيال عبر العصور. نحن نبحث باستمرار عن تجارب جديدة نتشاركها مع مستهلكينا حول المواضيع التي تستهويهم. إن نجاح أفلام استوديوهات مارفل، وتحديدا ملحمة المنتقمون Avengers، يمثل بالنسبة لنا تجسيدا لما مدى قوة هذا العالم السينمائي وأهميته بالنسبة لجمهورنا الشاب. إنه لمن دواعي سرورنا إذن أن نتيح لهذا الجمهور فرصة فريدة من نوعها تمكنهم من عيش تجربة شغف مثيرة في هذا العالم السينمائي من خلال هذا العرض الإستثنائي».

كما صرح فريدريك مونرو Frédéric MONNEREAU، مدير استوديو شركة والت ديزني بفرنسا، وبدول البنلوكس، والدول المغاربية ودول إفريقيا الناطقة بالفرنسية: «أصبح عالم مارفل السينمائي الذي يتمتع بثروة لا مثيل لها، يشكل ظاهرة مجتمعية مميزة ومناسبة ينتظرها الكبار والصغار. شرف كبير أن نقدم للجمهور المغربي محتوى غنيا نظير ما يقدمه عالم مارفل السينمائي من خلال هذا المهرجان الذي ستشهده القاعات السينمائية وسيبث على قناة التلفزيون. سيشكل هدا المهرجان فرصة حقيقية للتبادل والمشاركة بين عدد كبير من المعجبين والعائلات.

وسيقام هذا المهرجان في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أبريل 2019، وهو فرصة للمغاربة مهما كان سنهم لعيش تجربة مميزة مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بقصص رائعة وبشخصيات وأبطال خارقين: وذلك عبر برمجة استثنائية لعرض أبرز أفلام عالم مارفل السينمائي في ستة مدن من المملكة. وتجربة «واقع افتراضي» «Virtual Reality» في زاوية كوكاكولا في جميع القاعات السينمائية. ومسابقة خاصة بعرض الأزياء التنكرية Cosplay، يتقمص فيها المعجبون دور شخصيتهم المفضلة من خلال ارتداء أزياء وملابس تنكرية. ودرس خبير Masterclass مفتوح مجانا في وجه العموم بعنوان ” فن كتب القصص المصورة “مع الفنان الرسام لكتب مارفل رولاند بوشي Roland Boschi.

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