العثماني: أعتز بالعربية وبالأمازيغية كلغتين رسميتين للدولة

هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عن اعتزازه ب”العربية وبالأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة”، مشيرا الى أن مشروع قانون التعليم أشار في الكثير من بنوده إلى “ضرورة الاهتمام باللغتين العربية والأمازيغية والى التناوب اللغوي في لغات التدريس”.

العثماني، أكد في كلمة توجيهية، في لقائه مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أمس الجمعة بالرباط، على أن موقف حزبه من مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين سيعبر عنه من خلال “أمانته العامة ومؤسساته بكل استقلالية ومسؤولية وسنتخذ القرار بشكل جماعي”.

وأضاف العثماني، أن النقاش الدائر حول هذا القانون ينقسم الى ثلاثة مواقف، موقف متطرف من حيث التهويل من استبعاد العربية، وموقف من حيث التنقيص من قيمة العربية، وموقف وسط مازال فيه النقاش في بعض الجزئيات.

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