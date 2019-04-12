اتلاف طن ونصف من الدقيق غير صالح للاستهلاك بالرحامنة

نُشر بتاريخ :  2019-04-12 - 21:47
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ضاهر محمد-  مراكش

علمت هبة بريس من مصدر موثوق ان اللجنة الاقليمية لمراقبة شروط السلامة الصحية للمواد الغذائية بعمالة الرحامنة، تمكنت من حجز كمية من الدقيق مجهولة المصدر ولاتحمل اي عنونة.

واوضح المصدر ذاته، ان اللجنة وخلال اطلاعها على الكمية المحجوزة بدوار اولاد احمد بن ابراهيم التابع للجماعة القروية اولاد املول بقيادة لبحيرة، كانت معبئة في أكياس ومخزنة في محل في ملكية أحد مربي الأبقار بالمنطقة، مضيفا ان هذا الاخير صرح لاعضاء اللجنة الاقليمية، بأنه يقوم بجلب المادة المحجوزة من الدقيق من احد مطاحن مدينة مراكش.

وحسب المعطيات التي افادنا بها مصدرنا، فان اللجنة وبعد معاينتها لانعدام ظروف التخزين والشروط الأساسية لحفظ المواد الغذائية، قامت باتلاف الكمية المحجوزة واحالة الملف على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل البحث والمتابعة

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