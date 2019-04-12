الناظور.. شرطة مطار العروي تمنع الناشطة نوال بنعيسى من مغادرة التراب الوطني

نُشر بتاريخ :  2019-04-12 - 19:13
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هبة بريس –  وجدة

ذكرت نوال بنعيسى، الناشطة في حراك الريف، أن شرطة مطار العروي ( الناظور) منعتها صباح اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري من مغادرة التراب الوطني برفقة ابنها قصد السفر لدولة هولندا من أجل المشاركة في لقاء ينظمه الحزب الاشتراكي الهولندي حول موضوع عدم المساواة في العالم والنضال من أجل العدالة الإجتماعية.

وحسب تصريح لنوال بنعيسى قالت : ’’عندما وصلت إلى مركز الشرطة لمطار العروي هذا الصباح، أخبروني أن جواز سفري قد ألغي من قبل وزارة الداخلية وأنه لا يمكنني السفر على الرغم من أن مدة صلاحيته تمتد إلى 2023‘‘.

وسبق لنوال بنعيسى أن غادرت التراب الوطني خلال دجنبر الماضي صوب فرنسا وايطاليا دون أدنى مشاكل مع السلطات.

وكانت محكمة الاستئناف بالحسيمة، قضت في 17 يناير الماضي، بـ 10 أشهر موقوفة التنفيذ في حق نوال بنعيسى وغرامة مالية قدرتها 500 درهم، بعد متابعتها من طرف النيابة العامة بتنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح.

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