السفير الفرنسي يزور مدينة تازة لهذا السبب!

ع. محياوي – هبة بريس

قام السفير الفرنسي بالمغرب،”جون فرانسوا جيرو”، مرفوقا بالقنصل العام للجمهورية السيد كزافيي فرانسوا تيليت بزيارة لمدينة تازة يوم أمس الخميس 11 أبريل الجاري، بدعوة من رئيس مجلس جماعة تازة ” جمال المسعودي ” ، و تم استقباله بعمالة تازة من طرف عامل الاقليم” مصطفى المعزة “، ورئيس المجلس الجماعي جمال مسعودي، ورئيس المجلس الاقليمي “عبد الواحد المسعودي”، وممثلين عن المدينة.

بالمناسبة قدمت للسفير الفرنسي كلمات ترحيبية أثناء استقباله وعرض شريط وثائقي حول المدينة، بالإضافة الى زيارة مندوبية الصحة بتازة، اطلع خلالها السفير على العمل الصحي بالمدينة والإقليم تلتها زيارة للمقبرة الاوربية بالمدينة، حيث اعطى السفير الانطلاقة لمشروع تجميع رفات الأوربيين هناك، وهي العملية التي ستعمل على تنظيم المجال بما يسمح ببناء مركب ثقافي فرنسي بالمدينة .

و تجدر الاشارة أن هذه الزيارة عرفت جولة سياحية للمدينة العتيقة، بالإضافة إلى جلسة انصات للمديح والسماع بدار المديح والسماع بتازة العليا، كما وزعت هدايا للسفير، والوفد المرافق له من طرف رئيس مجلس جماعة.

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