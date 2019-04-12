تارودانت : مواجهات بين الرعاة الرحل وفلاحين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلفت المواجهات التي انطلقت بعد زوال اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، بين الرعاة الرحل، وسكان دوار بوحمارة جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة بتارودانت، سقوط عدد من الجرحى بعضهم اصابته خطيرة استدعت نقله للمستشفى الاقليمي.

وقالت مصادرنا، أن واقعة المواجهة بين الطرفين، استدعت تدخل السلطات الامنية بعين المكان، من أجل التصدي لتطور الوضع بين الجانبين .

وأفادت بعض المصادر أن بعض الجرحى والذي يشتغل في المجال الفلاحي، فوجئ بعد زوال اليوم، بعدد من الابل تدخل حقله، وبعد محاولة ابعادها هاجمه عدد من الرعاة الرحل مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء، حيث قاموا بتعنيفه بواسطة حجرة على مستوى الوجه، كما قاموا بتعريضه للضرب المبرح محدثين له جروحا وكدمات على مستوى مختلف أنحاء جسده، قبل أن يقوموا بإحداث خسائر مادية بجرار فلاحي كان يشتغل به الضحية، وهو الاعتداء الذي استدعى تدخل عدد من السكان الذين قاموا بمنع الرعاة الرحل من مواصلة اعتداءاتهم لتنطلق عملية التراشق بالحجارة بين الطرفين.

الواقعة تأتي بعد أسابيع قليلة من احتضان عمالة تارودانت، ليوم دراسي حول الرعي الجائر بحضور عدد من المتدخلين بالمجال، والخروج بتوصيات، غير أن على ما يبدو ان الرعاة الرحل والسكان في واد ومسؤولي العمالة في واد اخر .

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