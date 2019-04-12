انتخاب السفير عمر هلال رئيسا للمجلس التنفيذي لليونيسف

هبة بريس

تم انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا للمجلس التنفيذي لليونيسيف برسم سنة 2019.

ويعكس انتخاب السفير هلال، الذي جاء بتأييد من مجموعة الدول الإفريقية في الأمم المتحدة، ثقة المجتمع الدولي وتقديره لدور المملكة المغربية داخل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، والتزامها الثابت بحماية بحقوق الطفل.

وتشكل رئاسة المغرب للمجلس التنفيذي لليونيسف شهادة اعتراف بليغة، وتكريما للأعمال والمبادرات القيمة التي اتخذتها المملكة لحماية المصلحة العليا للطفل وتعزيزها، من خلال الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتكتسي هذه المسؤولية الجديدة، التي أنيطت بالمغرب على رأس المجلس التنفيذي لليونيسف، أهمية خاصة بالنظر إلى المواعيد رفيعة المستوى والهامة المدرجة على جدول أعمال هذه الهيئة، كما تتزامن والاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي ستتميز بتنظيم أحداث رفيعة المستوى خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر شتنبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي لليونيسيف هو الهيئة المشرفة على جميع أنشطة هذه الوكالة الأممية. ويسهر، بشكل خاص، على أن تستجيب المشاريع الميدانية للمنظمة لاحتياجات البلدان المستفيدة وأولوياتها، وأن تتوافق مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل

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