مطالب بفتح تحقيق في ربط مستشار بمجلس فاس مصالحه بالجماعة

ع محياوي – هبة بريس

تطالب هيئات حقوقية وجمعوية بفتح تحقيق دقيق في فضيحة شبهة تورط مستشار جماعي مقرب من العمدة في استغلال موقعه لربط مصالحه الشخصية بمصالح الجماعة وهو ما تعتبره ذات المصادر بالخرق السافر لمنطوق المادة 64 من القانون 113/14 المنظم للميثاق الجماعي.

تفاصيل القضية انفجرت بعد ظهور حقائق تفيد ان المستشار المعني استغل نفوذه وقرابته من العمدة لتفويت عملية استغلال المطرح الجماعي لصالح شركة في ملكيته.

المعلومات المتحصل عليها تفيد ايضا ان شركة المستشار الجماعي مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 26211 قد فازت بصفقة لتدبير نفايات مطار سايس داخل نفوذ جماعة أولاد الطيب بالرغم من ان القانون المنظم للميثاق الجماعي يمنعه من المشاركة في هذه الصفقة على خلفية تضارب المصالح.

إلى ذلك يطالب حقوقيين بفاس الجهات القضائية والسلطات العمومية المختصة بضرورة فتح تحقيق دقيق في ملابسات هذه الجريمة الاقتصادية والادارية والقانونية ومساءلة كل الاطراف التي تواطأت بالصمت والمشاركة في تمريرها وتحديد المسؤوليات لترتيب الجزائيات والعقوبات التي يستحقها كل طرف ثبتت مسؤوليته في هذه الفضيحة..

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