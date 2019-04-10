الدكالي يلتقي برئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

هبة بريس

عقد وزير الصحة، أناس الدكالي، يومه الأربعاء 10 أبريل 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع السيد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الدكتور بوبكري محمدين، وأعضاء مكتب الهيئة بعد إتمام انتخاب الهياكل المكونة لها.

وكان هذا الاجتماع مناسبة هنأ فيها الوزير، رئيس الهيئة وأعضاء المكتب ومن خلالهم رؤساء وأعضاء المكاتب الجهوية المنتخبة، متمنيا لهم كامل النجاح والتوفيق في مهامهم الوطنية الجسيمة، ومنوها بالتجربة السابقة للهيئة ومكاتبها الجهوية.

وخلال كلمته، ذكر الوزير بعزم وزارة الصحة الالتزام بتقديم الدعم الكامل للهيئة من أجل القيام بمهامها، على أحسن وجه، في مختلف المجالات، وفي مقدمتها ما يتعلق بتأطير العمل الطبي، وتدعيم أخلاقيات مهنة الطب، ومواكبة الهيئة لمكافحة كل ما يمس بصورة ومكانة الطبيب، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

وخلال هذا الاجتماع، أعطى الوزير موافقته على خلق لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وعن الهيئة، للعمل سويا من أجل الإسراع في البت في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها إخراج النصوص التطبيقية للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب وتلك المتعلقة بالخريطة الصحية وعرض العلاجات.

من جهته، تقدم رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الدكتور بوبكري محمدين، بالشكر والامتنان للسيد الوزير على هذا الاستقبال المثمر، منوها بالدعم المتواصل لوزارة الصحة لكل برامج وأعمال الهيئة، ملتزما بمواصلة العمل والتشاور مع الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين ظروف عمل العاملين به، وفي مقدمتهم الأطباء، وذلك من أجل تحسين ظروف التكفل بصحة المواطنات والمواطنين.

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