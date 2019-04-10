مجلس النواب يفتتح الجمعة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة

هبة بريس

يعقد مجلس النواب، بعد غد الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة وانتخاب رئيس المجلس.

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي، يعقد المجلس جلسة عمومية يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، وانتخاب رئيس مجلس النواب للسنة الثالثة ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.

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