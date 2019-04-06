نزار بركة يجدد الدعوة لتمتين الجبهة السياسية للدفاع عن الوحدة التربية للمملكة

هبة بريس ـ الرباط

جدد الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة، اليوم السبت بالعيون، الدعوة للفرقاء السياسيين والقوى الحية من اجل تمتين الجبهة السياسية للدفاع عن الوحدة التربية، والتي التزم بها نداء العيون التاريخي، لتكون هذه الجبهة منصة لتنسيق مبادرات واليات الترافع والتواصل والتأثر للتصدي للأطروحات المناوئة للقضية الوطنية. ونوه السيد بركة في كلمة له خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب بالعيون ، والذي خصص لقضايا التعليم والتكوين، بالمقاربة التي تم اعتمادها بإشراك المنتخبين ممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية، في أشغال المائدة المستديرة التي نظمت مؤخرا في جنيف، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية السيد هورست كوهلر، من اجل تعزيز الموقف المغربي الثابت حول الصحراء المغربية .

وذكر السيد بركة ان هذه المقاربة جاءت لتقوي وتعزز صلابة الطرح المغربي، وتساهم في اتساع دائرة الثقة داخل المجتمع الدولي حول مقترح الحكم الذاتي لتسوية هذا النزاع المفتعل، وإبراز ما تشهده العيون وغيرها من الأقاليم من إقلاع تنموي ، ولاسيما بعد تفعيل النموذج التنموي الجديد بجهات الصحراء المغربية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الزيارة الميمونة للعيون بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء .

وأشاد الأمين العام لحزب الاستقلال بإعطاء هذه الأقاليم الصدارة في تفعيل الجهوية المتقدمة داعيا بالمناسبة الحكومة الى تسريع نقل الاختصاصات الى المجالس الجهوية.

وقال ” إن اختيار مدينة العيون لاحتضان أشغال اللجنة المركزية للحزب جاء نظرا لما تحظى به هذه المدينة من مكانة غالية في قلوبنا، ووجداننا كمغاربة ومناضلي حزب الاستقلال” ، مؤكدا على تنشيط الحياة السياسية بالأقاليم الجنوبية، وتشجيع المشاركة في تدبير الشأن العام، لاسيما في صفوف النساء والشباب من اجل مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية

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