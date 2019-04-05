محلل سياسي: “لو كان البيجيدي يتوفر على أغلبية برلمانية لألغى كل القوانين وفرض قانونه الخاص”

هبة بريس - الرباط

علق الاستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن تأجيل جلسات التصويت على قانون التعليم بالبرلمان لمرات متتالية.

وقال الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية:”العدالة والتنمية عندو فقط 125 برلمان جمد دورة استثنائية وعلق قوانين، ويسير مؤسسات البرلمان والحكومة بمنطق لا اريكم الا ما ارى”

اتصور لو كان البيجيدي يتوفر مثلا على أغلبية 200 برلماني، يقول الشرقاوي، المؤكد انه كان سيلغي كل القوانين ويفرض قانونه الخاص.

وتابع المدون قائلا:”الحمد لله على ان بنية النظام وقواعده غير المدونة تجبره ان يبقى حزبا غير مهمين والا كنا سنتحول الى حزب يدخل الى بيتك ويتحكم في لباسك وذوقك وحريتك.”

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