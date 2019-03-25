أميركا توافق على بيع المغرب 25 طائرة ‘إف 16’

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت الخارجية الأميركية الإثنين أنها وافقت على بيع المغرب 25 طائرة “إف 16” من الجيل الجديد في صفقة تبلغ قيمتها 3,8 مليارات دولار.

وبالإضافة إلى المقاتلات الجديدة من طراز إف-16 بلوك 72/70 المزوّدة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها، وافقت واشنطن على تعديل 23 مقاتلة “إف 16” يمتلكها سلاح الجو الملكي المغربي لتصبح من الطراز الحديث نفسه مقابل 985 مليون دولار.

وأكد بيان للخارجية الأميركية أن الصفقة “لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة”.

ويمكن للكونغرس الأميركي أن يعترض على الصفقة في مهلة شهر.

وكان الجيش قدّم في 2008 طلبا للتزوّد بـ24 مقاتلة “إف 16”. وقد فقد سلاح الجو المغربي إحداها خلال مشاركتها في مهمة فوق الأراضي اليمنية ضمن عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية

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