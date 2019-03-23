الملك يبرق الرئيس الباكستاني:”متمنياتنا لكم بموفور الصحة والسعادة”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عارف ألفي، رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لفخامة للرئيس عارف ألفي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالته “وإذ أشيد بما يربط شعبينا من أواصر أخوية متينة، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين بلدينا، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين إلى مد المزيد من جسور التواصل والتضامن بينهما”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1