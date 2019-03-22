طاقم طبي ينجح في استبدال كلي للورك ومفصل الركبة لسيدتين بميدلت

هبة بريس – ميدلت

تمكن طاقم طبي بمصلحة طب العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي بمدينة ميدلت يوم الأربعاء 20 مارس الجاري من إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين تمثلتا في استبدال كلي لمفصل الركبة لسيدة كانت تعاني من آلام حادة ومزمنة نتيجة التهاب المفاصل، واستبدال كلي للورك لسيدة خمسينية كانت تعاني من مضاعفات حادثة سير حصلت لها منذ سنتين.

العمليتين الجراحيتين حسب بلاغ للمندوبية الجهوية لوزارة الصحية بدرعة تافيلالت، كللتا بالنجاح بفضل تكاثف جهود الأطقم الطبية و شبه الطبية من جراحي العظام و المفاصل، وطبيب التخدير و الإنعاش، ممرضي التخدير و الإنعاش، و مساعدين جراحيين.

لتشكر المندوبية الجهوية للصحة في نفس البلاغ الإدارة والشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي لميدلت على مجهوداتهم الدائمة لتقديم الخدمات الصحية لساكنة الإقليم.

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