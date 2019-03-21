لجنة إقليمية ” تزور ” السجن المحلي لأيت ملول

هبة بريس ـ خاص

حلت صباح اليوم الخميس 21 مارس الجاري، بالمركب السجني المحلي 1 و 2 لايت ملول لجنة إقليمية يترأسها عامل اقليم انزكان ايت ملول، ووكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية لانزكان، وقاضي تنفيذ العقوبات وممثلين عن المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج وممثلين عن القطاعات الاجتماعية الحكومية وعضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان وشخصيات أخرى بهدف تتبع نزلاء المركب السجني والوقوف على الوضع والظروف التي يعيشها نزلاء المؤسستين وطرق ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

هاته الخطوة القانونية ذات حمولة إنسانية يسعى من خلالها المسؤولون الاقليميون الى إرساء دعائم القرب من المواطنين أينما كانوا والاستماع اليهم في اطار الاهتمام اللازم بكل فئات المجتمع وتحسيسهم بعملية التتبع التي يحضون بها من طرف المسؤولين في إطار التوجه العام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .

الزيارة كان لها الوقع الايجابي في نفوس النزلاء الذين عبروا أمام المسؤولين عن رضاهم للعناية الكبيرة التي يلقونها داخل المؤسسة السجنية، واندماجهم الجاد في خطة التأطير والتكوين الذي يتلقونه بهدف الإدماج في الحياة الاجتماعية والمهنية بعد انقضاء العقوبة الحبسية.

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