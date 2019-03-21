اختتام الجلسة الأولى من لقاء جنيف الثاني.. هذا أبرز ما دار فيها

هبة بريس ـ الرباط

اختتم اليوم الأول من المائدة المستديرة الثانية التي عقدت بدعوة من السيد هورست كولر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية بالقرب من جنيف.

وانعقدت المائدة المستديرة الثانية، التي ستتواصل يوم غد الجمعة، في قلعة لوروزي في بورسين بالقرب من جنيف، بمشاركة وفد مغربي إلى جانب الجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا.

ويضم الوفد المغربي الذي يقوده السيد ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السادة عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك، وسيد حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والسيدة فاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في مذكرة للصحافة نشرت بعد زوال اليوم الخميس، ان السيد كولر “يأمل في ان يتيح هذا اللقاء تعزيز الدينامية الايجابية التي طبعت المائدة المستديرة الأولى التي عقدت في دجنبر الماضي بجنيف”.

وأضاف المصدر ذاته ان المائدة المستديرة حول الصحراء “ستتيح للوفود مناقشة العناصر الضرورية لحل وفق القرار 2440 لمجلس الامن، ورهانات اقليمية، وإجراءات للثقة.

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