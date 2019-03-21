القناة الثانية 2M تلغي حلقة من برنامج حول الاحتجاجات في الجزائر

هبة بريس ـ الرباط

فاجأت القناة الثانية 2m متابعيها بسحب اعلان حلقة من البرنامج الحواري المعروف في المغرب “مباشرة معكم” ، وهي الحلقة التي كانت مخصصة لنقاش الحراك الاحتجاجي الذي تشهده الجزائر، والمتواصل منذ اعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

القناة ألغت مساء أمس الأربعاء حلقة برنامج “مباشرة معكم” الأسبوعي، دون إخبار سابق، وقد كان ينتظر أن يناقش فيها عدد من الضيوف المغاربة موضوع الاحتجاجات التي يهشدها الشارع الجزائري.

وحسب الاعلان الترويجي للحلقة، فقد كان المقرر أن يطرح مقدم البرنامج، جامع كلحسن، ثلاثة محاور رئيسية، تتمحور حول:

– لماذا تتواصل احتجاجات الشارع الجزائري وتكبر أسبوعا بعد آخر رغم مقترحات النظام للخروج من الأزمة؟

– ماذا يمكن أن يقدمه الحاكمون في الجزائر من تنازلات للاستجابة لمطالب المحتجين؟

– ما هي السيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع عند الجار الشرقي بين اللعب على الوقت لامتصاص حماس الشارع أو استعمال العنف أو تنحي النظام أو استمرار الاحتجاج؟

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