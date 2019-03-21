ماء العينين: “السعادة هي أن نعطي بقدر ما نأخذ أو أكثر مما نأخذ”

هبة بريس - الرباط

لخصت البرلمانية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، مفهوم السعادة، في يومه العالمي.

وقالت أمينة ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”السعادة هي أن يتصل بك صديق وقد اسودت الدنيا في عينيه،يشعر أنه دخل سردابا مظلما لا سبيل للخروج منه،يعيش مشكلة حساسة ومعقدة فيخبرك أنه لا يثق بغيرك للانصات إليه،بعد اللقاء والكثير من الانصات ثم الكلام،ثم التحليل،ثم معالجة الموضوع من زاوية مختلفة لم تكن لتحضر الذهن،ينتهي الموعد وأنت أمام شخص مختلف يعرف كيف يبتسم وقد بدأت خيوط الضوء تتسرب إلى السرداب.”

السعادة، تضيف ماء العينين، “هي أن تتلقى رسالة بعد اللقاء مباشرة تحمل عبارات تجعلك تشعر وكأنك أحييت روحا بعد موتها”.

وتابعت البرلمانية “البيجيدية” قائلة:”السعادة هي أن نعطي بقدر ما نأخذ أو أكثر مما نأخذ، بدون حساب وبدون كثير تعقيد لمن اختار أن يكون أمامك بسيطا وشفافا.” على حد تعبيرها

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