اختفاء الأنسولين بجهة فاس ـ مكناس ..مطالب عاجلة بتدخل الدولة

خالد لعروسي

تشهد عدد من المستشفيات و المراكز الصحية العمومية أزمة حادة بسبب نقص عقار «الأنسولين» الخاص بعلاج مرضى «السكري»، مما اغضب آلاف المرضى الذين باتت صحتهم مهددة بسبب عدم أخدهم لهذه المادة التي أصبحت نادرة بجهة فاس مكناس ، فيما وعد المسؤولين في المراكز الصحية بتوفير كميات كافية منه في أسرع وقت.

و بعد جولة تفقدية تبين ل هبة بريس في عدة مستشفيات عمومية أن هناك نقصا كبيرا تعيشها المستشفيات و خاصة مستشفيات المدينة العتيقة بفاس بالنسبة لحقنة الأنسولين التي تستعملها شريحة كبيرة من المرضى داخل أسوار المدينة و خاصة المعوزة منها ، و هذا النقص تعانيه المستشفيات و المراكز الصحية منذ شهر تقريبا دون أي تدخل من الجهات المعنية لحل هذا المشكل الذي يضع صحة المئات من المرضى السكري في خطر

و حسب مستفيد لهبة بريس قال: أنه اتصل بأحد المسؤولن عن الوضع فأجابه أن حقنة الأنسولين أصبحت كالكنز المفقودة ليس لها أثر داخل أرض الوطن، فالمصاب بالمرض و الذي ليس لديه ثمن شراءه من الصيدليات عليه الصبر و انتظار ساعة دفنه في مقبرة ويسلان ، مشرا أن المهتمون بقطاع الصحة بالجهة لا يأبهون بصحة المواطن وعلى الحكومة بالتحرك سريعاً لمواجهة تلك الأزمة التي راحت تتفاقم خلال الساعات الماضية مهدّدة حياة ملايين المغاربة بالموت المحقق

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