اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية بولاية جهة مراكش اسفي

ضاهر محمد؛ مراكش

انعقد يوم امس اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة والي جهة مراكش اسفي بحضور السادة عمال اقاليم الجهة و نائب رئيسمجلس جهة مراكش اسفي وممثلي المصالح الأمنية والهيئاتالمنتخبة والمصالح اللاممركزة المعنية اعضاء اللجنة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض أهداف الاستراتيجيةالوطنية للسلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2026 والتي ترمي إلى التقليص من عدد القتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2026. كما تمت الإحاطة بوضعية السلامة الطرقية بالجهة والنتائج المحصل عليها في إطار هذه الإستراتيجية، وعلى الفوارق التي تمت ملاحظتها على مستوى النتائج.

كما تم استعراض بعض المشاريع المنجزة على مستوى الجهة والتي من شانها المساهمة في التقليص من نسبة حوادث السير.

ومن جهة أخرى تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية وعلى رأسها إعداد مخططات إقليمية للسلامة الطرقية قبل نهاية شهر ابريل 2019 في أفق الإعداد والمصادقة على المخطط الجهوي للسلامة الطرقية مع نهاية شهر يونيو 2019، هذا المخطط الذي سيشكل خريطة الطريق في مجال السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والإقليمي والذي سوف يشارك في إعداده جميع المتدخلين.

وقد أكد الوالي على ضرورة التواصل بين جميع المصالح المتدخلة، وعلى التعرف بدقة على النقط السوداء ومعالجتها كما طالب باحترام الآجال المحددة لوضع المخططات الإقليمية والجهوية.

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