مجلس جهة الشرق يوقع اتفاقية شراكة مع “لارام” لتعزيز الربط الجوي بالجهة

هبة بريس : أحمد المساعد

وقع رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي مساء اليوم الإثنين 18مارس الجاري، اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز وتقوية الربط الجوي على المستوى الجهوي بحضور عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق وعبد الحميد عدو المدير العام للخطوط الملكية المغربية ومعاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد ومحمد لمباركي مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق وعمال أقاليم الناظور وبوعرفة فجيج وفعاليات مدنية وعسكرية.

وخلال كلمته بالمناسبة، أبرز رئيس مجلس جهة الشرق أن إبرام اتفاقية شراكة مع الخطوط الملكية المغربية بأكثر من 60 مليون درهم سنويا بدعم من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي ووكالة تنمية أقاليم جهة الشرق تهدف لتعزيز وتقوية الربط الجوي بأثمنة منخفضة بمطارات العروي بالناظور، بوعرفة و وجدة أنجاد لتشجيع السياحة بالجهة وخلق جاذبية للاستثمارات وخاصة فتح خط جوي جديد يربط الدار البيضاء بمطار بوعرفة لاستقطاب سياح أجانب لاكتشاف المؤهلات السياحية بالمنطقة .

وأضاف كذلك عبد النبي بعوي بأن هناك مشاريع قيد الدراسة مع “لارام” لاضافة خطوط تربط مطار وجدة أنجاد بمطارات الرباط، مراكش واكادير ، كما ناشد المدير العام للخطوط الملكية المغربية بفتح خط جوي تربط وجدة بالجزائر العاصمة لتسهيل تنقل العائلات المغربية الجزائرية .

إتفاقية الشراكة حسب المدير العام للخطوط الملكية المغربية تروم إلى فك العزلة عن إقليم بوعرفة فجيج من خلال فتح خط جوي جديد مرتين في الأسبوع (السبت و الاثنين)، وكذا مراجعة أثمنة تذاكر الطيران من 1000درهم الى 500 درهما بين ثلاثة خطوط الدار البيضاء – الناظور ، الدارالبيضاء- وجدة والدارالبيضاء- بوعرفة فجيج، وكذلك هيكلة برنامج الخطوط الجوية وبرمجة خط جوي على الساعة الرابعة بعد الزوال تربط بين الدارالبيضاء ومطار وجدة أنجاد لإعطاء دفعة جديدة للسياحة بجهة الشرق.

وحددت الاتفاقية ثمن الرحلة في 1000 درهم ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية، إبتداء من بداية الشهر المقبل (ابريل) ، وذلك بهدف تحسين خدمات النقل الجوي وانفتاح الجهة وجاذبيتها للاستثمارات.

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