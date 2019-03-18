سكان البيضاء ينتظرون الحافلات الجديدة و شركة إسبانية تدخل على الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

بعدما تم التصويت و بالإجماع داخل مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء على إنهاء العقد مع شركة “مدينة بيس” بعد أشهر طويلة من التجاذبات التي وصلت للقضاء، قرر مسؤولو العاصمة الاقتصادية وضع دفتر تحملات جديدة يهم النقل العمومي بأكبر حواضر المملكة.

و تم تعديل بنود دفتر التحملات الجديد ، حيث ستقوم مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء بشراء 700 حافلة جديدة من الطراز الحديث و ذلك لتجويد خدمة النقل العمومي لساكنة المدينة.

و لهذا الصدد، أعلنت ذات المؤسسة عن فتح طلب عروض للشركات الراغبة في المنافسة على تقديم ملفاتها المتعلقة بالحافلات التي ستجول بين أحياء و شوارع الدار البيضاء ، و هي الصفقة التي باتت قريبة من إحدى الشركات الإسبانية التي هيأت ملفا تقنيا نموذجيا وفق مصدر مسؤول.

و أضاف ذات المصدر أن صفقة اقتناء 700 حافلة من الطراز الجيد باتت قريبة من الشركة الإسبانية التي ترتبط بعقود مع بعض المدن بالمغرب و ذلك في صفقة قد تتجاوز مبلغ المليار و نصف من الدراهم.

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